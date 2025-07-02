Власти Уфы установят в центре города стелу за 1,3 млн рублей

Согласно техническому заданию, стела будет выполнена из металлического каркаса с алюминиевыми панелями и стального постамента. Подрядчик должен будет установить конструкцию в течение пяти дней после заключения контракта. На пьедестале разместят объемные световые буквы с надписями «Ленинский район» и «#Любимая Уфа» с белой подсветкой.