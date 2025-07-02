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Власти Уфы установят в центре города стелу за 1,3 млн рублей

В Уфе появится стела за 1,3 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на перекрестке улиц Цюрупы и Революционной установят стелу, на установку которой потратят более миллиона рублей. Это следует из информации, опубликованной на портале государственных закупок.

Аукцион на изготовление и установку объекта объявила администрация Ленинского района. Начальная цена контракта составляет 1,25 миллиона рублей, финансирование будет осуществляться из городского бюджета. Торги запланированы на 8 июля.

Согласно техническому заданию, стела будет выполнена из металлического каркаса с алюминиевыми панелями и стального постамента. Подрядчик должен будет установить конструкцию в течение пяти дней после заключения контракта. На пьедестале разместят объемные световые буквы с надписями «Ленинский район» и «#Любимая Уфа» с белой подсветкой.

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