Меган Маркл начала приторговывать винишком

На все руки от скуки — это про нее, про Меган Маркл. Живущая в Калифорнии герцогиня Сассекская теперь выпускает «продуманную» коллекцию вин. Расширение продуктовой линейки As Ever от жены британского принца Гарри знаменует собой новый шаг в развитии стиля жизни — вино, произведенное в долине Напа.
Герцогиня Сассекская объявила о своем последнем стремлении к брендингу стиля жизни: Меган, как всегда, расширила линейку своей продукции, представив «продуманную» коллекцию вин, пишет The Guardian.
В пресс-релизе, опубликованном во вторник, первое вино, появившееся в продаже, описывается как «легкое, свежее и непринужденно праздничное розовое вино 2023 года из долины Напа, тщательно отобранное Меган, герцогиней Сассекской».
«Это дебютное розовое вино знаменует собой начало продуманной экспансии As Ever в виноделие, в ближайшем будущем планируется выпуск игристого вина Méthode Champenoise из долины Напа, а также других сортов», — говорится в сообщении.
Команда Меган также подготовила почву для того, чтобы вино лучше всего подходило для употребления: «Оно создано для лучших моментов лета — от обедов, которые переходят в ужины, до солнечных выходных, когда громче музыки звучит только смех».
Компания-производитель Fairwinds Estate в долине Напа, расположенная в шести часах езды от дома Меган в Монтесито, который она делит с принцем Гарри, также производит вино для других знаменитостей из шоу-бизнеса.
Среди тех знаменитостей, которые в последние годы связали свое имя с вином, — Камерон Диас (Avaline), Фрэнсис Форд Коппола, Пост Мэлоун (Maison No 9) и вечно предприимчивый Снуп Догг, на счету которого 19 преступлений в Калифорнии, констатирует The Guardian.
Некоторые знаменитости преуспели в алкогольных компаниях, в том числе Брэд Питт, чей бренд Mirvel rosé оценивается примерно в 200 миллионов долларов, и бренд текилы Casamigos Джорджа Клуни, основанный в 2013 году и проданный четыре года спустя за 1 миллиард долларов.
Бизнес по производству вин на заказ или крафтовых вин быстро растет. Мировой оборот, оцениваемый в 35 миллиардов долларов в 2019 году, по прогнозам, достигнет почти 49 миллиардов к 2027 году.
В постоянно растущий список продуктов от Меган Маркл входят блинчики, песочное печенье с цветочной посыпкой, абрикосовый спред в «упаковке на память», лимитированный апельсиновый мед и различные сорта чая. Все товары, представленные на веб-сайте As Ever, были распроданы по состоянию на утро вторника, а также обнадеживающее сообщение для потребителей: «Скоро будет еще больше».