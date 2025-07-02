Меган Маркл начала приторговывать винишком

В постоянно растущий список продуктов от Меган Маркл входят блинчики, песочное печенье с цветочной посыпкой, абрикосовый спред в «упаковке на память», лимитированный апельсиновый мед и различные сорта чая. Все товары, представленные на веб-сайте As Ever, были распроданы по состоянию на утро вторника, а также обнадеживающее сообщение для потребителей: «Скоро будет еще больше».