Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске фейс-контроль не пропускал людей на арт-вечеринку

Пострадавшим красноярцам вернули деньги за билеты на мероприятие.

Источник: Freepik

В Красноярске людей не пускали на вечеринку современного искусства «Осторожно, глубина x Scan Fair» из-за внешнего вида. Об этом рассказал Роспотребнадзор Красноярского края.

Посетители поделились своими жалобами о неприятном инциденте в комментариях в соцсетях организаторов.

Такие комментарии писали люди, которых не пропустили на вечеринку:

«Самое ужасное мероприятие! Половину людей с билетами не пускают»;

«Ребята, мероприятие отвратительное, гостей не пускают пачками, больше к вам ни ногой»;

«Половину людей с билетами не пропустили на мероприятие, безобразная организация».

На сайте проекта информации об особых правилах фейс-контроля не было.

Недовольные посетители пожаловались в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Специалисты отправили организатору вечеринки запросы с просьбой объяснить причины отказа в пропуске людей на мероприятие.

Кроме того, организатора вечеринки проинформировали о том, что недопустимо отказывать потребителям в предоставлении услуг.

В результате разбирательств организатор вернул деньги за билеты всем пострадавшим.

Ранее мы писали о художнице, которая умерла, но «создала» огромное полотно картин.