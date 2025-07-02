В Красноярске фейс-контроль не пропускал людей на арт-вечеринку

В Красноярске людей не пускали на вечеринку современного искусства «Осторожно, глубина x Scan Fair» из-за внешнего вида. Об этом рассказал Роспотребнадзор Красноярского края.
Посетители поделились своими жалобами о неприятном инциденте в комментариях в соцсетях организаторов.
Такие комментарии писали люди, которых не пропустили на вечеринку:
«Самое ужасное мероприятие! Половину людей с билетами не пускают»;
«Ребята, мероприятие отвратительное, гостей не пускают пачками, больше к вам ни ногой»;
«Половину людей с билетами не пропустили на мероприятие, безобразная организация».
На сайте проекта информации об особых правилах фейс-контроля не было.
Недовольные посетители пожаловались в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Специалисты отправили организатору вечеринки запросы с просьбой объяснить причины отказа в пропуске людей на мероприятие.
Кроме того, организатора вечеринки проинформировали о том, что недопустимо отказывать потребителям в предоставлении услуг.
В результате разбирательств организатор вернул деньги за билеты всем пострадавшим.
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