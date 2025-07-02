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Российские военные начали применять дроны- «ждуны» в зоне СВО

Российские военные начали использовать FPV-дроны с солнечными панелями для засад в зоне специальной военной операции. Об этом в среду, 2 июля, сообщил украинский специалист по связи Сергей Бескрестнов.

Российские военные начали использовать FPV-дроны с солнечными панелями для засад в зоне специальной военной операции. Об этом в среду, 2 июля, сообщил украинский специалист по связи Сергей Бескрестнов.

Он опубликовал фотографию беспилотника с установленной солнечной батареей, позволяющей подзаряжать аккумуляторы. По его словам, такие устройства уже применялись Вооруженными силами России.

— Панель не сможет обеспечить питание дрона в полете, но FPV- «ждун» с такой панелью просидит, ожидая своего времени, очень долго, — цитирует сообщение Бескрестнова «Лента.ру».

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что солдаты ВС РФ продавили оборону Вооруженных сил Украины под Купянском. До города осталось менее одного километра.

Также в Минобороны сообщили, что системы ПВО сбили 25 дронов Вооруженных сил Украины в небе над Россией. Так, 22 беспилотника были ликвидированы над Воронежской областью.

В тот же день стало известно, что бойцы ВС РФ зачистили от солдат украинской армии населенный пункт Ялта в Донецкой Народной Республике. При этом там уточнили, что успех был достигнут подразделением группировки войск «Восток».