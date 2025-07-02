ФСБ задержала жителя Керчи за оправдание атаки дронов ВСУ на Кремль

В Керчи задержали местного жителя, который публично выражал одобрение атаке дронов ВСУ на кремлевскую резиденцию президента России. Ему инкриминируется статья об оправдании терроризма, сообщили в пресс-службе ФСБ.
Следствие установило, что 50-летний мужчина под ником «Ай Яй» опубликовал в Telegram сообщение, в котором содержалось публичное одобрение атаки беспилотных летательных аппаратов на резиденцию главы государства в Кремле. Проведенная лингвистическая экспертиза подтвердила, что в данной публикации имеются признаки оправдания терроризма. После задержания подозреваемого был изъят его компьютер.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в ночь на 3 мая 2023 года киевский режим предпринял попытку атаки на кремлевскую резиденцию Владимира Путина с использованием дронов. Два БПЛА были нейтрализованы, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее ФСБ показала кадры обнаружения схрона ВСУ с хлорпикрином в ДНР.