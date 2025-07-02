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РАН: В России может скоро завершиться «гонка зарплат»

В России может скоро завершиться «гонка зарплат», которая продолжается последние три года. Об этом во вторник, 1 июля, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

В России может скоро завершиться «гонка зарплат», которая продолжается последние три года. Об этом во вторник, 1 июля, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Уточняется, что в июне этого года баланс зарплатных планов предприятий стал отрицательным, а численность работников начала сокращаться. Уточняется, что изменения связаны с замедлением экономического роста из-за жесткой денежно-кредитной политики, которую устанавливает Центробанк.

При этом специалисты по подбору персонала отмечают сокращение числа вакансий в различных отраслях в условиях того, что массовых увольнений пока не происходит, передает газета.

Ранее стало известно, что зарплатные предложения для курьеров в столице за год увеличились на 46 процентов, достигнув 135 тысячи рублей. Так, за месяц медианная зарплата сотрудников выросла на 10 тысяч рублей.

Одна из шести опрошенных российских компаний — 16,5 процента — может сократить зарплаты сотрудникам в период от одного месяца до одного года. При этом 3,6 процента опрошенных компаний планируют начать сокращение зарплат уже в ближайший месяц.