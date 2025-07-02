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Более 650 тысяч тонн зерна недостоверно задекларировали в Ростовской области

В Ростовской области отменили 307 деклараций на 654 тысячи тонн зерна.

Источник: Комсомольская правда

В июне 2025 года в Ростовской области выявили 654 тысячи тонн зерна с недостоверными декларациями. Оказалось, что документы на партии товаров были оформлены без полного подтверждения качества, сообщили в Россельхознадзоре.

Нарушения обнаружили во время проверки данных на сайте Росаккредитации и в системе «Сатурн». В протоколах не нашли исследования на остаточное количество пестицидов.

— Например, подобный случай отметили в Егорлыкском районе. Там под сомнением оказалась партия продовольственной пшеницы общим весом в 250 тонн. Не соблюдал требования индивидуальный предприниматель, — рассказали в Россельхознадзоре.

Всего за месяц на Дону отменили 307 решений о признании деклараций, были направлены предостережения.

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