Покажите, где болид: гоночная драма «F1» с Брэдом Питтом доехала до России

Спортивная драма «Формула-1» с Брэдом Питтом может получить продолжение. Об этом пишет Variety со ссылкой на источники. Фильм на прошлой неделе успешно стартовал в зарубежном прокате — общемировые сборы достигли $146 млн в первые дни. В следующие выходные гоночный экшен начнут показывать в кинотеатрах России по предсеансовому обслуживанию. «Известия» посмотрели фильм и рассказывают, за что «F1» хвалят критики и где его можно будет посмотреть на большом экране.
О чем «Формула-1» с Брэдом Питтом.
Спортивный экшен «Формула-1» (в оригинале F1: The Movie) стал главным хитом прошлого уикенда. Фильм вышел в широкий прокат 27 июня — аккурат к Гран-при Австрии 2025 года — и только за несколько первых дней достиг показателя в $146 млн по общемировым сборам при бюджете в несколько сотен тысяч. Это самый успешный старт в истории проектов Apple. Например, прошлый опыт компании — фильм «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе — собрал всего $158 млн. Другая картина — «Наполеон» Ридли Скотта — $221 млн.
В центре сюжета бывший пилот «Формулы-1» Сонни Хейс (Брэд Питт). В свое время, будучи восходящей звездой чемпионата, он ушел из большого спорта из-за тяжелой аварии на трассе, увлекся азартными играми, обанкротился, несколько раз развелся и превратился в волка-одиночку. Спустя несколько десятилетий он получает шанс — возвращается в игру по приглашению старого приятеля Рубена Сервантеса (Хавьер Бардем). Тот рискует потерять свою команду APXGP из-за постоянных неудач на трассе. Так ветеран «Формулы-1» становится вторым пилотом и наставником талантливого и амбициозного, но пока не выдерживающего конкуренции новичка Джошуа Пирса (Демсон Идрис), с которым у них сразу не складывается, а в перерывах — подкатывает к техническому директору команды Кейт (Керри Кондон).
Происходящее в «Формуле-1» стремится к максимальной достоверности и погружению. Режиссерское кресло занял мастер экшена — Джозеф Косински, снявший боевик «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в роли летчика-испытателя. Он повторил опыт использования маленьких камер. Тогда такими оснастили кабину пилотов, теперь — гоночные машины, позволяя зрителю очутиться внутри вместе с героями, несущимися по трассе. А сопродюсером и консультантом картины выступил реальный гонщик — семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.
Таким образом, несмотря на во многом предсказуемый сюжет, создатели нашли, кажется, идеальную формулу захватывающего летнего блокбастера и превратили историю в увлекательный аттракцион с эффектными кадрами летящих болидов, которые порой погружают почти в медитативное состояние, зрелищными маневрами, напряжением на поворотах и Брэдом Питтом у руля, который особенно хорош в гоночном комбинезоне.
«Этот сюжет такой же старый, как безлошадная повозка».
По данным Variety, после кассового успеха история может получить продолжение. Работа в этом направлении набирает обороты, пишет издание со ссылкой на источники. Пока зрители голосуют за фильм валютой, критики щедры на позитивные оценки. На Rotten Tomatoes у «Формулы-1» 83% положительных рецензий на основе 272 отзывов. Ругают, впрочем, тоже — в основном банальный сюжет. Но, судя по комментариям, режиссерская работа и актерский состав это компенсируют.
«Этот сюжет такой же старый, как безлошадная повозка, но в “Формуле-1” он подпитывается исключительно привлекательным актерским составом. Конечно, мы все были свидетелями того, как старый криминальный босс/близкий друг/товарищ по оружию просил главного героя вернуться для последнего задания. Но когда это делает Хавьер Бардем, а Питт выступает в роли скептика, даже самая седая сцена в руководстве пользователя Final Draft превращается в игриво-приятное соблазнение», — пишет Энн Хорнадей в The Washington Post.
Оценили зарубежные кинокритики, кроме актерского состава, камео реальных гонщиков, что особенно оценят поклонники спорта.
«Самые яркие сцены в “Формуле-1”, которая может похвастаться продолжительностью в два с половиной часа, — это моменты гоночных уикендов, когда Косинки объединяет свою вымышленную команду с реальными спортсменами. Поклонники этого вида спорта узнают в эпизодических ролях Ферстаппена, Леклера, Карлоса Сайнса, Ландо Норриса и многих других гонщиков. Адреналиновая музыка Ханса Циммера повышает ставки, добавляя напряжения и без того напряженным моментам, таким как опасный поворот на скользкой трассе или работе механиков на пит-стопе, у которых есть считаные секунды, чтобы заменить шины автомобиля», — пишет критик The Hollywood Reportet Ловия Гьяркье.
Спустя всего несколько дней после премьеры в мире в Сети появилась экранная версия с русским переводом. Но, чтобы в полной мере получить удовольствие от визуала, смотреть экшен лучше на большом экране в хорошем качестве. В ближайшие выходные ленту начнут показывать в кинотеатрах России по предсеансовому обслуживанию. С 5 июля фильм анонсируют «Киномакс», «Премьер Зал», «Люксор», «Синема Стар», «Мягкий кинотеатр», «КиноГалактика», «Мираж Синема», «Киноград».