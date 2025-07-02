Покажите, где болид: гоночная драма «F1» с Брэдом Питтом доехала до России

В центре сюжета бывший пилот «Формулы-1» Сонни Хейс (Брэд Питт). В свое время, будучи восходящей звездой чемпионата, он ушел из большого спорта из-за тяжелой аварии на трассе, увлекся азартными играми, обанкротился, несколько раз развелся и превратился в волка-одиночку. Спустя несколько десятилетий он получает шанс — возвращается в игру по приглашению старого приятеля Рубена Сервантеса (Хавьер Бардем). Тот рискует потерять свою команду APXGP из-за постоянных неудач на трассе. Так ветеран «Формулы-1» становится вторым пилотом и наставником талантливого и амбициозного, но пока не выдерживающего конкуренции новичка Джошуа Пирса (Демсон Идрис), с которым у них сразу не складывается, а в перерывах — подкатывает к техническому директору команды Кейт (Керри Кондон).