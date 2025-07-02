Разработаны алгоритмы для применения нейросетей при обработке сейсмоданных

Метод основан на распространении волн по поверхности Земли. Измеряя их скорость с разными частотами, можно воссоздать глубинный профиль структуры земной коры. Обычно при обработке таких данных исследователи работают вручную с помощью специальных компьютерных программ. Однако при обработке больших объемов сейсморазведочных данных это очень времязатратно. Для решения этой задачи ученые решили применить нейросети.