Улучшена способность систем ИИ выявлять ошибки при работе с базами данных

Как отмечают исследователи, специалисты в области IT сейчас активно разрабатывают системы ИИ, способные преобразовать просьбы их пользователей в SQL-запросы, нацеленные на извлечение нужной человеку информации из баз данных. Эти алгоритмы хорошо справляются с составлением запросов на общечеловеческие темы, тогда как при работе с данными из узких областей знаний они часто совершают ошибки при генерации запросов, что особенно характерно для тех случаев, когда вопрос не имеет ответа.