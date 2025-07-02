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Особый противопожарный режим отменяют в Свердловской области

С 4 июля в Свердловской области отменят особый противопожарный режим.

Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора Денис Паслер.

«Погода и установленные ограничительные меры позволили пройти самый опасный период лета с минимальным количеством природных пожаров, — сообщил Денис Паслер. — Все зарегистрированные возгорания специалисты оперативно ликвидировали, чаще всего — в первые сутки».

По его словам, жители региона также ответственно отнеслись к ограничительным мерам: стало значительно меньше случаев разведения костров и сжигания мусора.

При этом Денис Паслер напомнил, что главы муниципалитетов самостоятельно могут вводить ограничения на разведение костров.

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге по сравнению с прошлым годом значительно снизились масштабы ландшафтных пожаров. По сравнению с прошлым годом их площадь уменьшилась в 42,5 раза.

С начала нового сезона в городе было зафиксировано 18 ландшафтных пожаров, общая площадь которых составила 0,2 гектара. За аналогичный период прошлого года произошло 19 возгораний, охвативших 8,9 гектара городской территории.