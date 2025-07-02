В Госдуму внесли проект о штрафах за опоздание общественного транспорта

«Законопроектом предлагается закрепить административную ответственность за нарушение расписания регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом в виде штрафа на должностных лиц от 3 до 5 тысяч рублей, на ИП — от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, за исключением неисполнения обязательств вследствие не зависящих от перевозчика причин», — сказано в пояснительной записке.