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В Госдуму внесли проект о штрафах за опоздание общественного транспорта

В ГД внесен проект о штрафах до 30 тыс руб за опоздание общественного транспорта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 30 тысяч рублей для перевозчиков за опоздание общественного транспорта, документ доступен в думской электронной базе.

«Законопроектом предлагается закрепить административную ответственность за нарушение расписания регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом в виде штрафа на должностных лиц от 3 до 5 тысяч рублей, на ИП — от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, за исключением неисполнения обязательств вследствие не зависящих от перевозчика причин», — сказано в пояснительной записке.

В документе отмечается, что в настоящее время административная ответственность за опоздание общественного транспорта в остановочный пункт и задержку отправления не предусмотрена.

Кроме того, законопроектом предлагается установить предел задержки отправления или опоздания в остановочный пункт транспорта, после которого возникает административная ответственность, за исключением возникновения не зависящих от перевозчика обстоятельств: для городского — 15 минут, для пригородного — 30 минут, для междугороднего — 1 час, для международного — 4 часа.

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