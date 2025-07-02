В Иркутской области расширили программу поощрения доноров

— На сегодняшний день это почетное звание получили только 15 жителей региона. При этом в областной базе доноров числится около 168 тысяч человек, из которых 62 полностью соответствуют требованиям для награды. По данным станции переливания крови, еще 65 доноров смогут претендовать на звание в течение ближайших трех лет, — сообщают в агентстве.