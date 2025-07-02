В Иркутской области расширили программу поощрения доноров

Звание «Заслуженный донор Иркутской области» смогут получать в два раза больше людей — не пять, а десять человек ежегодно. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на Заксобрание региона, это решение принято, чтобы отметить больше активных доноров без долгого ожидания.
— На сегодняшний день это почетное звание получили только 15 жителей региона. При этом в областной базе доноров числится около 168 тысяч человек, из которых 62 полностью соответствуют требованиям для награды. По данным станции переливания крови, еще 65 доноров смогут претендовать на звание в течение ближайших трех лет, — сообщают в агентстве.
Новые правила позволят своевременно поощрять тех, кто регулярно и безвозмездно сдает кровь, помогая спасать жизни.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии сотрудницу банка поблагодарили за спасение женщины от мошенников.