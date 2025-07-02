Нерадивая мать из Башкирии бросила несовершеннолетнюю дочь и отправилась в другой город: на нее завели «уголовку»

Жительницу Калтасинского района Башкирии обвиняют в неисполнение родительских обязанностей. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Было установлено, что с октября прошлого года мать 16-летней девочки девочки злоупотребляла алкоголем в ее присутствии, вела асоциальный образ жизни, а затем и вовсе уехала в другой город, оставив дочь одну без присмотра.
Сейчас подросток временно проживает у родственницы. Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
— Ход и результаты расследования которого находятся на контроле надзорного ведомства, — заявили в прокуратуре.
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