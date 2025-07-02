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Минтруда сказало, как изменились правила начисления больничных в Беларуси

Минтруда Беларуси сказало об изменениях в правилах начисления больничных.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало, как изменились правила начисления больничных в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве пояснили, как именно рассчитывается больничный молодым специалистам и напомнили, что с 1 июля 2024 года в стране используется новая база для расчета больничных. Речь идет о том, что вместо 50% бюджета прожиточного минимума берется минимальная заработная плата. Сейчас она составляет 726 рублей. В пресс-службе обратили внимание, что больничный за полный календарный месяц нетрудоспособности рассчитывается как 100% от минималки.

В Минтруда пояснили, что больничный будет оплачиваться в размере 80% среднего заработка в тот момент, когда фактический среднедневной заработок молодого специалиста станет выше, чем среднедневной заработок, который рассчитан из минимальной заработной платы.

«Расчет из МЗП: 726 ₽ / (количество дней в месяце нетрудоспособности)», — отметили в ведомстве.

Говорится, что в случае, если средний дневной заработок молодого специалиста превышает указанную сумму, то больничный будет рассчитываться как 80% от фактического среднего заработка, однако не выше установленных законодательством максимальных пределов.

В Минтруда подчеркнули, что больничный в размере 100% среднего заработка выплатят при стаже работы 10 лет и более. Уточняется, что стаж считается на день наступления нетрудоспособности. Кроме того, законодательство предусматривает выплату 100% независимо от стажа: пособие по уходу за ребенком до трех лет в случае болезни матери; пособие по родам.