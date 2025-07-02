Минтруда сказало, как изменились правила начисления больничных в Беларуси

В ведомстве пояснили, как именно рассчитывается больничный молодым специалистам и напомнили, что с 1 июля 2024 года в стране используется новая база для расчета больничных. Речь идет о том, что вместо 50% бюджета прожиточного минимума берется минимальная заработная плата. Сейчас она составляет 726 рублей. В пресс-службе обратили внимание, что больничный за полный календарный месяц нетрудоспособности рассчитывается как 100% от минималки.