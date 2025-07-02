«Это база»: IT-центр Ленинского района поменял название и всю концепцию работы

Центр открылся в 2002 году как молодёжный центр Ленинского района. В нем работал фотоклуб, поэтическая студия, также организация занималась проведением дворовых праздников. В 2008 году приоритетным стало IT-направление, через 10 лет к этому добавился киберспорт, а в 2022 году центр расширил свои направления работы и стал второй площадкой для реализации кинотеатра под открытым небом «Мама, я в кино!».
«Молодёжная политика города Красноярска не стоит на месте. Мы активно следим за потребностями подрастающего поколения, молодых семей, работающей молодёжи. Именно поэтому мы готовы к расширению своих профилей деятельности, пересмотру работы, чтобы соответствовать потребностям красноярцев», — отметила Вероника Клоберданц, руководитель главного управления молодёжной политики администрации города.
Новая концепция работы предполагает появление новых направлений работы. Одно из них — создание специализированного центра подготовки специалистов для работы с молодёжью. Он объединит преподавателей, работников культуры, дополнительного образования и спорта. Чтобы подчеркнуть этот вектор, центр выбрал в качестве названия ходовое среди молодёжи слово «База».
«Потому что база — это то, откуда начинается движение. То, что даёт опору и где ты — не временный гость, а часть команды», — сообщается в официальной группе центра.
Центр продолжит работу в привычных локациях по адресам: проспект им. газеты «Красноярский рабочий», 115а и ул. Глинки, 23 ежедневно с 10:00 до 22:00. Оба помещения центра адаптированы для работы над проектами, проведения мероприятий, тренингов, мастер-классов и интеллектуального досуга.