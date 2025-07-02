«Это база»: IT-центр Ленинского района поменял название и всю концепцию работы

Центр открылся в 2002 году как молодёжный центр Ленинского района. В нем работал фотоклуб, поэтическая студия, также организация занималась проведением ​дворовых праздников. В 2008 году приоритетным стало IT-направление, через 10 лет к этому добавился киберспорт, а в ​2022 году центр расширил свои направления работы и стал второй площадкой для реализации кинотеатра под открытым небом «Мама, я в кино!».