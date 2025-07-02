В Иркутской области введут штрафы за нарушение правил содержания животных

В Иркутске 2 июня на сессии Законодательного Собрания региона одобрен проект закона, который вводит административную ответственность за несоблюдение правил обращения с животными. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Действующие в регионе нормы регулируют содержание безнадзорных животных и правила выгула домашних питомцев, но их исполнение затруднено из-за отсутствия санкций за нарушения. Новый закон устанавливает штрафы до 15 тысяч рублей за выбрасывание животных на улицу, их содержание в не предназначенных для этого местах, а также за нарушение правил перевозки в транспорте и выгула.
К нарушениям также отнесены: отсутствие таблички о наличии собаки на частной территории, оставление животных на привязи в общественных местах без обеспечения безопасности, укрывательство бездомных животных от отлова и несвоевременная регистрация собак.