В Иркутской области введут штрафы за нарушение правил содержания животных

Действующие в регионе нормы регулируют содержание безнадзорных животных и правила выгула домашних питомцев, но их исполнение затруднено из-за отсутствия санкций за нарушения. Новый закон устанавливает штрафы до 15 тысяч рублей за выбрасывание животных на улицу, их содержание в не предназначенных для этого местах, а также за нарушение правил перевозки в транспорте и выгула.