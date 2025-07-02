В Самаре отключают холодную воду 2 июля: публикуем адреса

В Самаре вновь пройдут отключения холодного водоснабжения. Об этом стало известно от ресурсоснабжающей организации.
Публикуем адреса, где собираются отключить воду 2 июля:
Пока неизвестно, когда точно включат воду по этим адресам.
Ранее мы писали, что в ряде домов Кировского и Промышленного районов Самары временно отключат горячую воду.
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