Трамваи не будут ходить между «Красносельской» и Белорусским вокзалом с 10 июля

«На время строительства трамвайного перекрестка на пересечении ул. Каланчевская и ул. Маши Порываевой с 10 июля на срок до 28 дней трамваи не будут ходить между метро “Красносельская” и Белорусским вокзалом, а также в районе РУТ (МИИТ) и метро “Новослободская”. Изменения коснутся маршрутов № 7, 9, 13, 37 и 50, а вместо трамваев запустим компенсационные автобусы. Во время закрытия также обновим трамвайные пути в Протопоповском пер., на ул. Дурова и Палиха», — говорится в материале.