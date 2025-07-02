Трамваи не будут ходить между «Красносельской» и Белорусским вокзалом с 10 июля

«На время строительства трамвайного перекрестка на пересечении ул. Каланчевская и ул. Маши Порываевой с 10 июля на срок до 28 дней трамваи не будут ходить между метро “Красносельская” и Белорусским вокзалом, а также в районе РУТ (МИИТ) и метро “Новослободская”. Изменения коснутся маршрутов № 7, 9, 13, 37 и 50, а вместо трамваев запустим компенсационные автобусы. Во время закрытия также обновим трамвайные пути в Протопоповском пер., на ул. Дурова и Палиха», — говорится в материале.
Как уточняется, трамваи поедут по измененным маршрутам: № 7 — от станции метро «Бульвар Рокоссовского» до «Сокольников», № 9 — работать не будет, № 13 и 50 — объединяются в единый маршрут № 13+50 от Метрогородка через метро «Красносельская» и «Авиамоторная» до дома культуры «Компрессор», № 37 — от станции МЦД «Новогиреево» до Лефортовского моста.
Вместо трамваев пассажирам рекомендовали пользоваться автобусами: № 07 — от метро «Сокольники» до Белорусского вокзала, №с510 — продлевается от ул. Тихвинская до метро «Новослободская».
«На Комсомольской площади начинаем присоединять к действующей сети новую трамвайную линию по проспекту Академика Сахарова. У Площади трех вокзалов впервые в Москве появится трехпутный трамвайный перекресток, благодаря которому маршруты в сторону метро “Проспект Мира” и “Чистые пруды” будут разделены по направлениям. Работы проводятся в рамках строительства нового участка по проспекту Академика Сахарова», — поясняется в материале.
Как отмечается, новая трамвайная линия соединит Площадь трех вокзалов с Чистопрудным бульваром. С запуском новой линии в столице появятся первые диаметральные трамвайные маршруты, которые объединят 19 районов востока, юга и юго-запада и пройдут сквозь центр города.
В настоящий момент уже обустроили новые стрелочные переводы на Чистопрудном бульваре. Идет укладка путей на проспекте Академика Сахарова. Также начинается масштабное переустройство трамвайных путей и укладка нового участка на пересечении ул. Каланчевская и ул. Маши Порываевой.
«Строительство трамвайной линии по проспекту Академика Сахарова — крупнейший проект развития трамвайной сети за последние десятилетия, который реализуется при поддержке Мэра Москвы Сергея Собянина. Благодаря этому впервые в Москве появятся диаметральные трамвайные маршруты через центр города, а станция метро “Комсомольская” разгрузится на 10%. На новом участке обустроят удобные остановки, также здесь появится удобная пересадка с трамваев на две линии МЦД», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.