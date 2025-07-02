В Омской области силовики отлавливали нелегальных мигрантов

При проведении региональной операции «Нелегал — 2025» сотрудники Управления по вопросам миграции и бойцы Росгвардии выявили на территории Омской области 411 нарушений миграционного законодательства.
Штраф в размере 375 тысяч рублей получил фермер из Черлакского района за незаконное трудоустройство трех граждан из среднеазиатской республики — они не имели документа на осуществление трудовой деятельности в России. 39-летний омич в ближайшее время получит либо солидный штраф — от 100 до 500 тысяч рублей, либо тюремный срок — до пяти лет лишения свободы. Его вина в том, что он незаконно зарегистрировал в частном доме 19 мигрантов.
Всего по итогам операции «Нелегал — 2025» выявлено 26 фактов фиктивной постановкой иностранцев на учет, вынесено 10 решений о депортации и 33 — о неразрешении въезда в Россию. Сумма штрафов превысила 1,1 млн рублей.