РКК выделит средства на лечение жителей Курской области

«Для нас крайне важно не просто оказать экстренную помощь пострадавшим, но и помочь людям восстановить здоровье и вернуться к нормальной жизни. Эти средства позволят сотням жителей Курской области, оказавшихся в чрезвычайно тяжелой ситуации, пройти санаторное лечение и получить профессиональную медицинскую и психологическую помощь в безопасных условиях. Мы понимаем, что пережитый стресс, потеря дома, ранения — это травмы, последствия которых нельзя устранить за один день. Поэтому мы считаем необходимым обеспечивать не только неотложную поддержку, но и длительную реабилитацию», — приводит пресс-служба слова председателя РКК Павла Савчука.