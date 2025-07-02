Раскрыты источники дохода ангарского маньяка Попкова

Попкова лишили звания младшего лейтенанта милиции после второго приговора в 2018 году, когда он получил свой второй пожизненный срок. А звание давало ему право на пенсию, превышающую 20 тысяч рублей в месяц (сумма на 2018 год), и он даже обращался в Верховный суд России с требованием его вернуть. Однако суд требования маньяка отклонил.