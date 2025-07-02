Раскрыты источники дохода ангарского маньяка Попкова

2 июля стало известно, что ангарский маньяк Михаил Попков задолжал родственникам своих жертв 10 млн рублей компенсаций за моральный вред, который он им нанес своими нечеловеческими преступлениями. А есть ли вообще у пожизненно заключенного убийцы деньги? И откуда?
Корреспондент irk.aif.ru задал этот вопрос следователю, который сейчас ведет дело самого кровавого маньяка современной России.
Какой источник дохода у ангарского маньяка Попкова?
О том, что маньяк должен родственникам своих жертв около 10 млн рублей, сообщил ТАСС, уточняя, что в отношении Попкова открыто 16 исполнительных производств о взыскании долгов, 14 из них за моральный вред.
Старший следователь Следственного отдела по Ангарску СУ СКР по Иркутской области, подполковник юстиции Евгений Рожин рассказал корреспонденту irk.aif.ru, что маньяк Попков получает зарплату в мордовской колонии, где отбывает свой пожизненный срок. Трудится убийца на швейном производстве.
«Он шьёт варежки и необходимые на СВО вещи. Других доходов нет, пенсии (он получал ее как сотрудник МВД) его лишили, возможна только пенсия по старости, но сейчас ему 61 год», — рассказал Евгений Рожин корреспонденту irk.aif.ru.
Попкова лишили звания младшего лейтенанта милиции после второго приговора в 2018 году, когда он получил свой второй пожизненный срок. А звание давало ему право на пенсию, превышающую 20 тысяч рублей в месяц (сумма на 2018 год), и он даже обращался в Верховный суд России с требованием его вернуть. Однако суд требования маньяка отклонил.
Сумму зарплаты, которую сейчас получает убийца в колонии, следователь раскрывать не стал. Однако обычно преступники за работу в местах заключения получают минимум МРОТ (в 2025 году в Мордовии минимальный размер оплаты труда — 22 400 рублей), откуда потом высчитывают ущербы, компенсации, алименты.
Сколько человек убил ангарский маньяк Попков?
Попков — один из самых кровавых маньяков современной России: на его счету 90 преступлений, из них 87 — это убийства, еще три — покушения. Среди жертв преступника есть как минимум один мужчина, сотрудник милиции, бывший коллега Попкова, которого он лишил жизни в апреле 1999 года.
Остальные доказанные жертвы убийцы — девочки-подростки и женщины. Многих своих будущих жертв Попков высматривал на дорогах ночью и убивал в лесопосадках, на кладбищах и пустырях. Тела женщин, которых он лишил жизни, находили в Иркутске и Иркутском районе, в Ангарске и Ангарском районе, в Усолье-Сибирском и Усольском районе Иркутской области.
Последнее дело ангарского маньяка Попкова.
Последнее дело Попкова, о котором известно (не факт, что это последнее его дело вообще), — убийство школьной уборщицы в парке Ангарска, которое он совершил в мае 2011 года. Жертвой маньяка стала женщина, которая случайно с ним заговорила, когда он проезжал мимо на велосипеде.
«На велосипеде я собирался пересечь парк. Встретил женщину. Или она у меня что-то спросила, или какой-то разговор завязался…» — рассказывал на допросе маньяк. Он сказал следователям, что разговор оказался не очень для него приятным, якобы женщина бросила какую-то фразу против мужчин, поэтому он решил ее убить.
После того, как Попков совершил страшное преступление, он сел на велосипед и скрылся. Раскрыть дело сразу после убийства не удалось, след привел правоохранителей к маньяку только спустя 14 лет.
1 июля СУ СКР по Иркутской области сообщил, что расследование этого дела завершено, его направили в суд.
Сейчас у маньяка есть уже два пожизненных приговора, в 2023 году суд формально добавил к ним еще 10 лет за убийства трех женщин.