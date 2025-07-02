В Эхирит-Булагатском районе росгвардейцы нашли пропавшую пенсионерку с деменцией

В Эхирит-Булагатском районе пропала 82-летняя местная жительница, страдающая деменцией. Обеспокоенные родственники обратились к правоохранителям за помощью, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Иркутской области.
Было установлено, что пенсионерка ушла из дома в полдень и не вернулась. Сотрудники Росгвардии уточнили характерные черты пенсионерки и приступили к поиску пропавшей. Женщину искали на близлежащей территории. Спустя 20 минут вдали от жилых домов наряд вневедомственной охраны заметил растерянную женщину, которая не понимала, куда идти.
Росгвардейцы немедленно сообщили в полицию о нахождении женщины и успешно доставили ее обеспокоенным родственникам. Родные пенсионерки поблагодарили правоохранителей за оперативную работу.