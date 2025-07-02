В Эхирит-Булагатском районе росгвардейцы нашли пропавшую пенсионерку с деменцией

Было установлено, что пенсионерка ушла из дома в полдень и не вернулась. Сотрудники Росгвардии уточнили характерные черты пенсионерки и приступили к поиску пропавшей. Женщину искали на близлежащей территории. Спустя 20 минут вдали от жилых домов наряд вневедомственной охраны заметил растерянную женщину, которая не понимала, куда идти.