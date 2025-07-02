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Ратмир Мавлиев с командой уехал из Уфы в Минеральные Воды

Мэр Уфы помог матери участника СВО из Пятигорска.

Источник: Комсомольская правда

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов рассказал о встрече с мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым в аэропорту Минеральные Воды. Делегация из столицы Башкирии прибыла в города для отправки гуманитарного груза в зону специальной военной операции.

Ворошилов выразил благодарность Мавлиеву за оказанную медицинскую помощь матери пятигорчанина, участника СВО, которая живет в Уфе.

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