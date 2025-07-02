Самара отмечает пятилетие присвоения звания «Город трудовой доблести»

Ровно пять лет назад указом президента Российской Федерации Владимира Путина Самаре было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Эта высокая награда — признание вклада самарцев в победу в Великой Отечественной войне.
Историческая справка:
В годы войны Куйбышев (ныне Самара) стал важнейшим промышленным центром страны:
На местных предприятиях производились знаменитые штурмовики Ил-2;
Город принял эвакуированные заводы и правительственные учреждения;
Тысячи рабочих сутками не покидали цехов, обеспечивая фронт техникой и боеприпасами.
Современные символы памяти:
В 2021 году на Аллее Трудовой Славы установили 26-метровую стелу.
Монумент украшают:
Барельеф с изображением штурмовика Ил-2;
Сцены военного парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве;
Имена героев трудового фронта.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.