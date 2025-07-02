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Самара отмечает пятилетие присвоения звания «Город трудовой доблести»

Ровно пять лет назад указом президента Российской Федерации Владимира Путина Самаре было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести».

Ровно пять лет назад указом президента Российской Федерации Владимира Путина Самаре было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Эта высокая награда — признание вклада самарцев в победу в Великой Отечественной войне.

Историческая справка:

В годы войны Куйбышев (ныне Самара) стал важнейшим промышленным центром страны:

На местных предприятиях производились знаменитые штурмовики Ил-2;

Город принял эвакуированные заводы и правительственные учреждения;

Тысячи рабочих сутками не покидали цехов, обеспечивая фронт техникой и боеприпасами.

Современные символы памяти:

В 2021 году на Аллее Трудовой Славы установили 26-метровую стелу.

Монумент украшают:

Барельеф с изображением штурмовика Ил-2;

Сцены военного парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве;

Имена героев трудового фронта.

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