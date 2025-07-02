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Спортсменку, давшую орангутану вейп в Крыму, исключили из клуба «Боец»

Давшую орангутангу покурить вейп спортсменку исключили из боксерского клуба.

Спортсменку, давшую орангутану вейп в сафари-парке «Тайган», исключили из боксерского клуба «Боец». Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки и руководитель клуба Владимир Акатов.

Напомним, ранее в сети появилось видео, где она курит электронную сигарету и передает ее обезьяне. Поведения девушки вызвало волну осуждения, в том числе со стороны Федерации бокса России.

«Настя вернулась. Она исключена из клуба. Мы разговаривали с ней. Извинения? А что теперь эти извинения, клуб на всю страну опозорила. Кому теперь эти извинения нужны», — сказал Акатов.

Ранее мы писали, что спортсменка извинилась за то, что накурила вейпом орангутана в Крыму. Девушка признала свою ошибку и выразила сожаление по поводу случившегося.