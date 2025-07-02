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Девушку, давшую покурить вейп орангутану, исключили из спортклуба

Спортсменка дала покурить вейп орангутану в крымском парке «Тайган».

Девушку, давшую покурить вейп орангутану, исключили из спортклуба.

Мастер спорта по миксфайту Анастасия Лучкина дала покурить вейп орангутангу по прозвищу Дана в «Тайгане». Видео с собственным нарушением она выложила в соцсети. По данным парка, она осознанно прошла в закрытую для посетителей зону.

Накануне Анастасия записала видео с извинениями, признавшись, что выложила тот ролик в погоне за «хайпом».

Но извинения не помогли — теперь спортсменка исключена из клуба «Боец». Об этом рассказал ее тренер и руководитель клуба Владимир Акатов.

«Мы разговаривали с ней. Извинения? А что теперь эти извинения, клуб на всю страну опозорила. Кому теперь эти извинения нужны?», — сказал Акатов в комментарии ТАСС.

Напомним, покуривший вейп кубанской спортсменки орангутан почувствовал себя плохо. У Даны пропал аппетит, появилась сонливость. Позже животному стало получше.