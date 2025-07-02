Девушку, давшую покурить вейп орангутану, исключили из спортклуба.
Мастер спорта по миксфайту Анастасия Лучкина дала покурить вейп орангутангу по прозвищу Дана в «Тайгане». Видео с собственным нарушением она выложила в соцсети. По данным парка, она осознанно прошла в закрытую для посетителей зону.
Накануне Анастасия записала видео с извинениями, признавшись, что выложила тот ролик в погоне за «хайпом».
Но извинения не помогли — теперь спортсменка исключена из клуба «Боец». Об этом рассказал ее тренер и руководитель клуба Владимир Акатов.
«Мы разговаривали с ней. Извинения? А что теперь эти извинения, клуб на всю страну опозорила. Кому теперь эти извинения нужны?», — сказал Акатов в комментарии ТАСС.
Напомним, покуривший вейп кубанской спортсменки орангутан почувствовал себя плохо. У Даны пропал аппетит, появилась сонливость. Позже животному стало получше.