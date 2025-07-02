Стали известны подробности о доме в Красноярске, где провалился грунт

Корреспондент Sibnovosti.ru Елисей Савлюк поделился подробностями о доме в Красноярске на Бограда, 114, где провалился грунт.
С раннего утра жителей дома на Бограда, 114 начали эвакуировать. Около 6 утра людям стали стучать в двери, чтобы те скорее покинули здание. Дело в том, что около дома провалился грунт, в результате чего на глубину около 1 метра просели несущая стена и фундамент.
Дому уже 65 лет, аварийным его не признавали. Его также давно не ремонтировали. Местные жители говорят, что первые трещины появились давно, ещё 10 лет назад, и их просто замазывали.
Спецслужбы огородили территорию первого подъезда дома сигнальными лентами, на месте работают сотрудники СГК. Проводится оценка состояния несущих конструкций дома для выяснения степени опасности дальнейшего обрушения.
Очевидец рассказал СМИ, что утром провал грунта был сначала с одной стороны, а позже появился и с другой. Грунт продолжает оседать. В первом подъезде дома даже покосились окна.
Также в доме в некоторых квартирах остались животные. Их можно будет забрать жильцам в сопровождении сотрудника МЧС.
Спецслужбы продолжают работать на месте происшествия.
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