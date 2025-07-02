Красноярцев предупредили о грозах и сильном ветре

3 июля в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются грозы и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.
Помимо этого, в центральных районах региона возможен град.
Спасатели просят соблюдать осторожность на улице во время ненастья. Его лучше всего переждать в здании. Нельзя отпускать детей одних на прогулку. Опасно подходить близко к деревьям, стоять возле домов и заборов, а также под неустойчивыми рекламными конструкциями. Телефон экстренных служб — 112.
Ранее мы писали, что в крае на 10 часов 2 июля зафиксировано четыре лесных пожара. Общая площадь составляет 35 гектаров.