Красноярцев предупредили о грозах и сильном ветре

Спасатели просят соблюдать осторожность на улице во время ненастья. Его лучше всего переждать в здании. Нельзя отпускать детей одних на прогулку. Опасно подходить близко к деревьям, стоять возле домов и заборов, а также под неустойчивыми рекламными конструкциями. Телефон экстренных служб — 112.