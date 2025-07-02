В Омск не пустили 20 тонн свежей моркови из Казахстана

Специалисты Россельхознадзора совместно с Омской таможней обследовали крупную партию свежей моркови из Казахстана. В ходе проверки были выявлены два грубых нарушения: фитосанитарный сертификат является недействительным, а в мешках с морковью была обнаружена ботва, не указанная в сопроводительных документах.