В Омск не пустили 20 тонн свежей моркови из Казахстана

Крупную партию свежей моркови не пустили на территорию Омской области из-за фиктивных документов. Инцидент с попыткой ввезти в регион корнеплоды с недействительными документами произошел вчера, 1 июля, в пункте таможенного пропуска «Ольховка».
Специалисты Россельхознадзора совместно с Омской таможней обследовали крупную партию свежей моркови из Казахстана. В ходе проверки были выявлены два грубых нарушения: фитосанитарный сертификат является недействительным, а в мешках с морковью была обнаружена ботва, не указанная в сопроводительных документах.
«Ввоз продукции с недействительными документами и несоответствием фактического содержимого заявленному представляет серьезную фитосанитарную угрозу для региона, поскольку повышает риск проникновения и распространения опасных вредителей и болезней растений», — пояснили в Управлении Россельхознадзора по Омской области.
По факту нарушения правил ввоза подкарантинной продукции, перевозчик был привлечен к административной ответственности в виде штрафа, а 20 тонн моркови были возвращены на территорию Республики Казахстан.
Ранее «КП в Омске» писала, что в Омск не пустили 15 тонн нектаринов из Казахстана, также по причине нарушений, связанных с документами на груз.