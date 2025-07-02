В Самарской области этой осенью откроют пять новых модельных библиотек

В Самарской области продолжается реализация нацпроекта «Семья». Уже этой осенью в регионе откроются пять новых модельных библиотек — в Тольятти, Сызрани, Жигулёвске, Елховском и Ставропольском районах.
Каждое учреждение получит собственную концепцию. В Ставропольском районе библиотека «Хрящёвка-тур» станет современным инфоцентром для туристов с VR-технологиями.
В Сызрани откроется Центр чтения и творчества «Платформа 10», ориентированный на развитие креативных инициатив. Елховская библиотека превратится в «Территорию диалога» — площадку для обсуждения общественных тем.
В Тольятти появится библиотека национальных культур «Истоки», а в Жигулёвске — «Яблоко познания» с клубами, мастер-классами и индивидуальными зонами.
Все библиотеки будут модернизированы: обновят интерьер, фасады, оснастят современным оборудованием и пополнят книжный фонд.
С 2019 по 2024 год в регионе открыто 37 модельных библиотек, 11 из них — за счёт областного бюджета. Самарская область отмечена федеральным дипломом как лидер по внедрению библиотек нового формата.
Ранее мы писали, что более 8 тысяч жителей региона отметили День молодежи в Струковском саду.
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