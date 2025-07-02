Жители Иркутска хотят, чтобы МРОТ в среднем составлял 52700 рублей в месяц

Подобное исследование провели и в других города страны. Так, в Москве жители хотят получать около 62 900 рублей в месяц. Хотя сейчас МРОТ в столице в два раза меньше. На втором месте по запросам — Санкт-Петербург, где хотели бы получать минимум 59 000 рублей.