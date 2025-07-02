Жители Иркутска хотят, чтобы МРОТ в среднем составлял 52700 рублей в месяц

Жители Иркутска считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять 52 700 рублей в месяц. Таким результатом с КП-Иркутск поделился сервис по поиску работы SuperJob.
— Еще полгода назад, в январе, иркутяне хотели бы получать 53 200 рублей, а в сентябре 2024 года запросы были меньше на тысячу рублей, — рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы.
Сейчас минимальный размер оплаты труда в Приангарье составляет 22 440 рублей. Годом ранее он был равен 19 242 рубля.
Подобное исследование провели и в других города страны. Так, в Москве жители хотят получать около 62 900 рублей в месяц. Хотя сейчас МРОТ в столице в два раза меньше. На втором месте по запросам — Санкт-Петербург, где хотели бы получать минимум 59 000 рублей.
В топ-5 городов с самыми высокими запросами вошли также Казань и Владивосток. Самые скромные ожидания в Кирове, Рязани и Ижевске, там горожане мечтают о 49 тысячах в качестве заработной платы.