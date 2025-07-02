Россиянам рассказали, кому положена выплата на строительство дома

Многодетные семьи могут получить выплату на погашение ипотеки, включая расходы на строительство собственного дома. Она составляет 450 тысяч рублей.
Для этого необходимо выполнить несколько условий: в семье должно быть не менее трех детей, причем третий или последующий ребенок должен появиться на свет после 2019 года.
Кредитный договор на строительство индивидуального жилого дома или покупку недостроенного объекта должен быть оформлен до 1 июля 2031 года. При этом дата подписания договора может предшествовать рождению третьего ребенка.
Стройка не обязательно должна проводиться подрядной организацией — допускается строительство своими силами при условии наличия ипотеки. Перед подачей заявления необходимо завершить строительство и зарегистрировать право собственности на дом.