Жители Красноярского края направили более 9300 обращений в июне

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.
Министерство цифрового развития Красноярского края сообщает, что в июне жители региона отправили свыше 9300 сообщений через платформу обратной связи (ПОС). За первые шесть месяцев текущего года количество обращений превысило 53 тысячи.
Платформа обратной связи является частью единого портала госуслуг и развивается в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Она предоставляет возможность гражданам задавать вопросы, подавать жалобы и вносить предложения по вопросам развития своих населённых пунктов и региона в целом.
В июне наибольшее количество обращений касалось сферы медицины — 4504 сообщения. На втором месте оказались вопросы, связанные с автомобильными дорогами — 887 обращений, а третью позицию заняли темы благоустройства — 664 обращения.
Использование платформы способствует оперативному решению бытовых проблем и повышению уровня комфорта жизни в крае.
Граждане могут подать свои обращения любым удобным способом: через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», на официальных сайтах органов власти и местных администраций или непосредственно через портал госуслуг по ссылке: clck.ru/3MsQby. Каждое обращение проходит детальную проверку, осуществляется необходимая работа, а автор получает подробный отчёт о выполненных действиях.