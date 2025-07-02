Жители Красноярского края направили более 9300 обращений в июне

Граждане могут подать свои обращения любым удобным способом: через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», на официальных сайтах органов власти и местных администраций или непосредственно через портал госуслуг по ссылке: clck.ru/3MsQby. Каждое обращение проходит детальную проверку, осуществляется необходимая работа, а автор получает подробный отчёт о выполненных действиях.