Улицу Краснодарскую в Хабаровске перекроют до августа

Рабочие приступили к перекрытию улицы Краснодарской в районе перекрёстка с улицей Карла Маркса в Хабаровске в связи с проведением её масштабной реконструкции. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», проезд для транспорта будет полностью закрыт ровно месяц — вплоть до третьего августа. Об изменениях водителей уведомят с помощью соответствующих знаков.
— На этом участке очень много коммунальных сетей. Полное перекрытие проезжей части необходимо для строительства двух дополнительных полос движения. Для минимизации неудобств для горожан были проведены подготовительные работы: отремонтированы улицы Большая и Демьяна Бедного, — сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.
Пока будут проводиться ремонтные работы, общественный транспорт будет перенаправлен через улицы Большую и Демьяна Бедного на Краснодарскую, откуда до Овощесовхоза. Что касается простых автомобилистов, им предстоит учитывать введённые ограничения и перестраивать собственные маршруты для движения.
Отметим, что перекрытие улицы Краснодарской скажется на работе трёх городских автобусных маршрутов — № 13, 40, 82. До третьего августа автобусы будут ходить по следующей схеме:
№ 13, 82. Автобусы будут следовать в направлении центра города по улицам Краснодарской — Демьяна Бедного — Большой на улицу Карла Маркса и далее по установленным маршрутам. В обратном направлении с улицы Карла Маркса по улицам Большой — Демьяна Бедного на улицу Краснодарскую и далее по установленным маршрутам;
№ 40. Транспорт будет двигаться в направлении ЖК «Вершины» с проспекта 60-летия Октября по улицам Большой — Демьяна Бедного на улицу Краснодарскую и далее по установленному маршруту. В обратном направлении с улицы Краснодарской по улицам Демьяна Бедного — Большой на проспект 60-летия Октября и далее по маршруту.
Напомним, масштабная реконструкция улицы Краснодарской должна решить проблему пробок в этом микрорайоне. Она будет расширена с двух до четырёх полос, на ней появятся съезды с Карла Маркса до Демьяна Бедного. Кроме того, здесь оборудуют новые остановки и светофоры. Также будет решён вопрос с водоотведением.