Улицу Краснодарскую в Хабаровске перекроют до августа

Напомним, масштабная реконструкция улицы Краснодарской должна решить проблему пробок в этом микрорайоне. Она будет расширена с двух до четырёх полос, на ней появятся съезды с Карла Маркса до Демьяна Бедного. Кроме того, здесь оборудуют новые остановки и светофоры. Также будет решён вопрос с водоотведением.