Более 700 улиц будет благоустроено в Москве в этом году

«Основная задача комплексной программы благоустройства — обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. В прошлом году привели в порядок 667 улиц, в том числе свыше 20 км набережных реки Яузы, обновили исторический сквер около главного здания МГУ имени Ломоносова и прилегающие улицы», — сказал Бирюков.
Он подчеркнул, что в этом году работы пройдут более чем на 700 улицах в разных административных округах, в том числе обновят Новорязанское и Осташковское шоссе, ул. Бутырская, ул. Дубнинская, ул. Крылатские Холмы, шесть набережных — Нагатинскую, Новоданиловскую, Даниловскую, Павелецкую, Дербеневскую и Шлюзовую.
«В рамках работ меняем покрытие тротуаров и проезжей части, делаем удобные парковочные карманы для автомобилистов, организуем новые наземные пешеходные переходы с опорами контрастного освещения. Проводим модернизацию уличных фонарей, устанавливаем современные остановочные павильоны, новые дорожные знаки и светофоры, стелы пешеходной навигации. Все это позволяет сделать городскую среду комфортной и безопасной для жителей», — пояснил Бирюков.