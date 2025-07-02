Более 700 улиц будет благоустроено в Москве в этом году

Он подчеркнул, что в этом году работы пройдут более чем на 700 улицах в разных административных округах, в том числе обновят Новорязанское и Осташковское шоссе, ул. Бутырская, ул. Дубнинская, ул. Крылатские Холмы, шесть набережных — Нагатинскую, Новоданиловскую, Даниловскую, Павелецкую, Дербеневскую и Шлюзовую.