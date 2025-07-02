Минский метрополитен сделал важное заявление об оплате проезда 3 июля

В сообщении сказано, что интервал движения поездов на первой линии (Московской) с 10.00 до 19.00 3 июля будет пять минут, а с 19.00 до 02.00 — четыре минуты. Вместе с тем на Автозаводской линии с 11.00 до 19.00 интервал окажется четыре минуты, а с 19.00 до 02.00 — три минуты. На Зеленолужской линии интервал движения поездов с 11.00 до 02.00 будет семь минут.