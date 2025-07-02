Минский метрополитен сделал важное заявление об оплате проезда 3 июля. Подробности озвучили в пресс-службе метрополитена.
В пресс-службе попросили минчан и гостей города в День Независимости 3 июля заранее покупать жетоны, а также проездные документы. Уточняется, что на всех станциях метро Минска можно оплатить проезд при помощи онлайн-сервиса «Оплати».
Отмечается, что 3 июля в связи с транспортным обеспечением культурно-массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости, будет изменен режим работы метро. Так, движение поездов будет организовано с 05.30 3 июля до 02.25 4 июля.
В сообщении сказано, что интервал движения поездов на первой линии (Московской) с 10.00 до 19.00 3 июля будет пять минут, а с 19.00 до 02.00 — четыре минуты. Вместе с тем на Автозаводской линии с 11.00 до 19.00 интервал окажется четыре минуты, а с 19.00 до 02.00 — три минуты. На Зеленолужской линии интервал движения поездов с 11.00 до 02.00 будет семь минут.
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