Как познакомить ребенка с будущим отчимом, чтобы не оказаться между двух огней

Отношения детей от первого брака и отчима могут складываться достаточно гармонично, если сама женщина будет демонстрировать правильное поведение. Как не оказаться между двух огней и наладить взаимодействие между любимым мужчиной и своим ребенком, «Вечерняя Москва» узнала у семейного психолога, эксперта по коммуникациям Татьяны Васильковой.
Что важно учитывать при знакомстве ребенка и отчима.
В приоритете тот, кто появился первый.
Специалист советует помнить о семейной иерархии и ключевом правиле: в приоритете тот, кто появился первым, то есть ребенок.
— Именно это вы должны сказать сыну или дочке перед знакомством со своим любимым мужчиной, — говорит эксперт. — Ребенку нужно услышать, что он всегда останется на первом месте, даже если в жизни мамы появился новый избранник.
Ребенок имеет право любить своего биологического отца.
Доведите до сына (дочери) важную мысль о том, что, несмотря на происходящие перемены, он (она) имеет полное право любить своего биологического отца, даже если тот ушел, завел новую семью или умер. Предоставьте ребенку полное право любить второго родителя и подчеркните, что никто не собирается занимать место его отца, порекомендовала психолог.
Ребенку необязательно любить отчима.
Ребенок должен знать, что не обязан любить отчима, потому что тот не является его отцом, подчеркнула эксперт:
Ребенок слишком тихий и спокойный: тревожные звоночки.
— Главное для женщины — это в любой ситуации продолжать следовать данному правилу и не нарушать его. Однако вы всегда можете сказать, что было бы здорово, если бы ребенок подружился с отчимом.
Отчим не должен воспитывать ребенка.
По мнению психолога, следует обязательно провести беседу со своим избранником, назвав ему те же самые пункты, которые звучали при общении с ребенком:
во-первых, напомните мужчине, что вы не одна, а с «багажом». Подчеркните, что любите свое чадо и что, как хорошая мать, в любой конфликтной ситуации выберете его. Мужчина должен знать, что в приоритетном положении ваши дети, а не он;во-вторых, скажите избраннику, что ребенок имеет полное право продолжать любить биологического отца, восхищаться им и упоминать его в беседе, даже если последний далек от идеала;в-третьих, скажите мужчине, чтобы он не стремился воспитывать ваших детей, даже руководствуясь благими намерениями. Эта функция лежит только на плечах самой матери и биологического отца.
О чем еще нужно помнить:
в любой ситуации не ругайте ребенка за то, что он тянется к своему отцу. Если речь идет о мальчике, который мечтает жить с папой, всерьез рассмотрите подобную перспективу и не отмахивайтесь от такой идеи, особенно если первый супруг не ведет аморальный или неправильный образ жизни и может подать сыну хороший пример;ненароком напоминайте ребенку о том, что если он будет относиться с уважением к отчиму, то сделает вас счастливой и такое поведение ни в коем случае не станет предательством по отношению к биологическому родителю;не заставляйте ребенка любить отчима, потому что он не обязан это делать;не позволяйте новому мужчине «строить» своего ребенка и спокойно пресекайте подобные попытки, напоминая о договоренности, указанной в первом пункте.
— Помните, что именно от женщины во многом зависит то, как станут развиваться отношения детей от первого брака и отчима. Мама и ребенок — это уже семья, поэтому впускать в созданную ячейку нового человека нужно постепенно и без оказания давления на сына или дочь. В свою очередь мужчина должен следовать определенным правилам и уважать традиции, которые сложились до его прихода. Потому что он появился позже, — заключила Василькова.
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