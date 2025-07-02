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В Самаре студенческое общежитие СГИК закрывается на масштабную реконструкцию

В ближайшие дни в Самарском государственном институте культуры начнется комплексная модернизация студенческого общежития.

В ближайшие дни в Самарском государственном институте культуры начнется комплексная модернизация студенческого общежития.

Здание общежития, расположенное по адресу: ул. Искровская, 1 ожидают значительные преобразования:

Полная замена инженерных коммуникаций;

Реконструкция фасадной части;

Монтаж современных стеклопакетов;

Капитальный ремонт кровельного покрытия.

Оснащение жилых помещений новой мебелью и оборудованием.

Общий объем финансирования составляет 190 млн рублей. Средства выделены в рамках федеральной программы «Молодёжь и дети», куда СГИК вошел как единственный творческий вуз страны, подведомственный Минкультуры РФ.

На время проведения ремонтных мероприятий (до декабря 2026 года) администрация вуза организовала временное размещение студентов в партнерских образовательных учреждениях города.

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