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В рамках спецоперации в Уфе поймали двух подростков на мотоциклах

В Уфе поймали двух школьников на мотоциклах.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 1 июля, в Уфе в рамках кампании «Не рули, малай!» сотрудники Госавтоинспекции выявили два случая управления мототранспортом несовершеннолетними. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Первый инцидент произошел в микрорайоне Шакша. На улице Изыскательская остановили 16-летнего подростка на незарегистрированном мотоцикле Racer. Спустя 10 минут на улице Рижская задержали 17-летнего школьника, управлявшего мотоциклом «Сикник».

На обоих составили административные протоколы за управление незарегистрированным транспортом и отсутствие водительского удостоверения. Мотоциклы отправили на спецстоянку. Родителям подростков грозит административная ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В ГАИ напоминают, что допуск детей к управлению транспортными средствами создает угрозу их жизни и безопасности других участников дорожного движения.

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