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Совфед одобрил повышение штрафов за несообщение в военкомат о переезде

СФ одобрил повышение штрафа до 20 тыс. руб. за несообщение военкомату о переезде.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде.

Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым.

Сейчас штраф за это административное правонарушение составляет от одной до пяти тысяч рублей. Закон же устанавливает его в диапазоне от десяти до 20 тысяч рублей.

Такое наказание грозит тем, кто:

не сообщил в установленном порядке в военкомат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, о переезде на новое место, не подтвержденное регистрацией;не явился в военкомат в установленный срок в случае переезда на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией.