Совфед одобрил повышение штрафов за несообщение в военкомат о переезде

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде.
Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым.
Сейчас штраф за это административное правонарушение составляет от одной до пяти тысяч рублей. Закон же устанавливает его в диапазоне от десяти до 20 тысяч рублей.
Такое наказание грозит тем, кто:
не сообщил в установленном порядке в военкомат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, о переезде на новое место, не подтвержденное регистрацией;не явился в военкомат в установленный срок в случае переезда на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией.