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Самарские энергетики представят новую энергоустановку на международной выставке

Компания «Самарский завод Энергия» примет участие в Международной выставке «Иннопром-2025».

Компания «Самарский завод Энергия» примет участие в Международной выставке «Иннопром-2025». Самарцы представят свою новую энергетическую установку газопоршневую генераторную установку мощностью 540 киловатт, которая будет работать при напряжении 400 вольт. Устройство создано с использованием новейших инженерных разработок, ориентировано на максимальную устойчивость, высокую производительность и низкий углеродный след.

Антон Певицын, директор ООО «Самарский завод Энергия», подчеркивает преимущества установки:

себестоимость выработанного электричества стартует от 2,5 рубля за киловатт-час благодаря высокому коэффициенту полезного действия;наличие запасных частей отечественного производства свыше 80%;повышение стабильности электроснабжения.

Кроме того, установка эффективно решает проблему утилизации газа, снижая вредные выбросы.

Установка разработана на базе двигателей марки INDUSTRIAL ENGINES 12M33 и генераторов EvoTec, являющихся техническими партнерами завода. В честь партнерства в этом году организовано совместное выставочное пространство.

Выставка соберёт ведущих производителей высокотехнологичной продукции в Екатеринбурге 7 июля из таких стран мира, как Китай, Казахстан, Индию, Узбекистан, Киргизия и Беларусь.

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