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Жители Ростова-на-Дону временно остались без мобильного Интернета 2 июля

В Ростове отметили новые перебой с мобильным Интернетом.

Источник: Комсомольская правда

2 июля жители Ростова-на-Дону в очередной раз пожаловались на перебои в работе мобильного Интернета. Нестабильную загрузку страниц владельцы гаджетов начали отмечать с утра.

К этому моменту некоторые ростовчане все еще сообщают о сложностях с подключением. Ситуация подтверждается данными на портале сбой.рф, однако говорить о массовой проблеме нельзя.

Напомним, такие же перебои происходили и в течение июня. По данным властей региона, интернет-связь может временно пропадать во время «проведения мер по обеспечению безопасности населения».

Добавим, по информации Минобороны России, в ночь на 1 июля в Ростовской области сбили 16 БПЛА, еще два беспилотника ликвидировали в регионе в ночь на 2 июля.

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