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«Спартак» пытается затянуть переход Ивана Сергеева в столичное «Динамо»

Стало известно, почему затягивается переход 30-летнего форварда из «Крыльев Советов» к «бело-голубым».

Стало известно, почему затягивается переход 30-летнего форварда из «Крыльев Советов» к «бело-голубым».

В середине июня писали, что самарцы и москвичи вели активные переговоры по Ивану Сергееву. Позже появилась информация, что «Динамо» закрывает сделку по нападающему, а сам он пройдет медосмотр.

Но затем вмешался «Спартак». Сначала футболист отклонил предложение «красно-белых». Однако «СЭ» пишет, что клуб сделал новое предложение. Хотя оно почти не отличается от первого. Так якобы пытаются затянуть переход Сергеева.

А недавно самарцы официально оформили сделку по 20-летнему форварду «Локомотива» Вадиму Ракову. Молодой футболист будет с волжанами весь следующий сезон.

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