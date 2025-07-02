В Москве за 10 лет обновили около 300 домов с пилястрами

«Одной из отличительных черт многих домов, возведенных в столице в первой половине ХХ века, являются пилястры — плоский вертикальный выступ прямоугольного сечения, часто имеющий базу в основании и капитель наверху. За 10 лет реализации региональной программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок около 300 жилых домов с пилястрами», — говорится в сообщении.