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В Москве за 10 лет обновили около 300 домов с пилястрами

В Москве за десять лет обновили около 300 домов с пилястрами.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили около 300 домов с пилястрами в Москве за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства.

«Одной из отличительных черт многих домов, возведенных в столице в первой половине ХХ века, являются пилястры — плоский вертикальный выступ прямоугольного сечения, часто имеющий базу в основании и капитель наверху. За 10 лет реализации региональной программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок около 300 жилых домов с пилястрами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что капитальный ремонт зданий с пилястрами продолжится и в текущем году. Так, он затронет пятиэтажный жилой дом по адресу: 1-я Брестская улица, дом 36. Дом построен в 1902 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле. Фасад выделен пилястрами, окна украшают наличники и лучковые перемычки, завершает здание венчающий карниз.