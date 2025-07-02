Аэрофлот устроил концерт Леонида Агутина на борту самолета

Пассажиры авиарейса из Москвы в Сочи неожиданно оказались на концерте: на высоте 10 тысяч метров в салоне лайнера развернулась импровизированная сцена. Перед зрителями выступил Леонид Агутин вместе с дуэтом Socrat & Lera. Артисты исполнили как новые треки, так и уже полюбившиеся хиты. Ведущим необычного события стал Андрей Давинчи.
Инициатором музыкального полета выступил сам Агутин совместно с Аэрофлотом. Поводом стал старт VI Семейного образовательного форума AguTeens, который проходит с 1 по 11 июля в Сочи. О подробностях рассказали в «Комсомольской правде», а видео разлетелось по соцсетям.
Особенность рейса — в благотворительных целях: все средства, вырученные от продажи билетов, направлены на поддержку научно-экологического центра, работающего над восстановлением популяции черноморских дельфинов. Эта акция — часть экологических инициатив, которые Аэрофлот реализует совместно с природоохранными организациями.
Продолжением участия авиаперевозчика в AguTeens станет открытая лекция для подростков. 9 июля в «Звездном лектории» выступит Артур Мухитдинов — начальник отдела летных стандартов и ведущий пилот-инспектор Аэрофлота. Он расскажет о профессии пилота, поделится опытом и закулисными подробностями авиации.