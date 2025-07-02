Аэрофлот устроил концерт Леонида Агутина на борту самолета

Пассажиры авиарейса из Москвы в Сочи неожиданно оказались на концерте: на высоте 10 тысяч метров в салоне лайнера развернулась импровизированная сцена. Перед зрителями выступил Леонид Агутин вместе с дуэтом Socrat & Lera. Артисты исполнили как новые треки, так и уже полюбившиеся хиты. Ведущим необычного события стал Андрей Давинчи.