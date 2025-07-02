Незаконная приватизация: шесть детских лагерей в Приморье отобрали у частников

Напомним, в Приморье стоимость путевок в детские лагеря этим летом варьируется от 18 тысяч до 112 тысяч рублей за смену, что на 10% дороже, чем в прошлом году. Родители могут вернуть до 50% стоимости детского лагеря — компенсации для льготных семей достигли 22 тысяч рублей, для остальных — 12 тысяч. Чтобы получить деньги, документы нужно подать через МФЦ или «Госуслуги».