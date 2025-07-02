Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Незаконная приватизация: шесть детских лагерей в Приморье отобрали у частников

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля, ФедералПресс. Шесть детских лагерей в Приморье, незаконно переданных в частные руки, возвращаются государству. Решение о реституции озвучил сенатор Александр Ролик на пленарном заседании Совета Федерации.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Сегодня совместно с прокуратурой мы активно ведем работу по возвращению незаконно приватизированных и перепрофилированных детских лагерей. Ведутся дела по шести таким организациям», — приводит его слова «Парламентская газета».

По словам сенатора, после многократного пересмотра судебных решений ключевым стало апрельское постановление Конституционного суда, которое сняло вопрос о сроках давности по подобным делам. Это создало правовую основу для окончательного возврата лагерей.

Как отметил Ролик, следующим шагом станет обращение региональных властей в министерство просвещения с целью включения возвращенных объектов в федеральную программу детского отдыха.

Напомним, в Приморье стоимость путевок в детские лагеря этим летом варьируется от 18 тысяч до 112 тысяч рублей за смену, что на 10% дороже, чем в прошлом году. Родители могут вернуть до 50% стоимости детского лагеря — компенсации для льготных семей достигли 22 тысяч рублей, для остальных — 12 тысяч. Чтобы получить деньги, документы нужно подать через МФЦ или «Госуслуги».