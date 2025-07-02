Незаконная приватизация: шесть детских лагерей в Приморье отобрали у частников

«Сегодня совместно с прокуратурой мы активно ведем работу по возвращению незаконно приватизированных и перепрофилированных детских лагерей. Ведутся дела по шести таким организациям», — приводит его слова «Парламентская газета».
По словам сенатора, после многократного пересмотра судебных решений ключевым стало апрельское постановление Конституционного суда, которое сняло вопрос о сроках давности по подобным делам. Это создало правовую основу для окончательного возврата лагерей.
Как отметил Ролик, следующим шагом станет обращение региональных властей в министерство просвещения с целью включения возвращенных объектов в федеральную программу детского отдыха.
Напомним, в Приморье стоимость путевок в детские лагеря этим летом варьируется от 18 тысяч до 112 тысяч рублей за смену, что на 10% дороже, чем в прошлом году. Родители могут вернуть до 50% стоимости детского лагеря — компенсации для льготных семей достигли 22 тысяч рублей, для остальных — 12 тысяч. Чтобы получить деньги, документы нужно подать через МФЦ или «Госуслуги».