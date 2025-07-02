Ученые назвали параметры «крутости» во всем мире

Что объединяет Джеймса Бонда, звезду TikTok и вашего самого харизматичного друга? Согласно масштабному международному исследованию, проведенному с участием почти 6 000 человек из 12 стран, у «крутых» людей, независимо от культуры и континента, есть шесть ключевых качеств.
Результатами исследования, опубликованного в Journal of Experimental Psychology: General, поделились в Daily Mail. Оно выявило, что по-настоящему «крутые» личности воспринимаются как:
- экстравертные;
- гедонистичные;
- влиятельные;
- открытые к новому;
- независимые;
- склонные к приключениям.
Авторы отмечают, что эти качества отличают «крутых» от просто «хороших» людей, которых описывали как более традиционных, спокойных и доброжелательных.
Все хотят быть крутыми или хотя бы не казаться «некрутыми». Крутые люди вдохновляют, бросают вызов нормам и продвигают культуру.
Команда проводила опросы с 2018 по 2022 год в США, Китае, Индии, Южной Корее, Германии, Турции и других странах. Участников просили описать «крутого» и «некрутого» человека, а затем — оценить их личностные черты.
Исследователи подчеркивают: несмотря на коммерциализацию образа «крутого» человека (особенно в моде и музыке), эти качества сохраняют бунтарскую природу. Исторически «крутость» зародилась в субкультурах — от джазменов 1940-х до битников 1950-х.
Сегодня, считают ученые, крутость стала более «функциональной»: она помогает адаптироваться к быстрому темпу жизни, выделяться и двигать общество вперед.