Ученые назвали параметры «крутости» во всем мире

Что объединяет Джеймса Бонда, звезду TikTok и вашего самого харизматичного друга? Согласно масштабному международному исследованию, проведенному с участием почти 6 000 человек из 12 стран, у «крутых» людей, независимо от культуры и континента, есть шесть ключевых качеств.