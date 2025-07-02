Новое в начисление пенсий в Молдове: Как теперь будет учитываться трудовой стаж и что делать, чтобы не получать мизерное пособие — полный перечень советов

В Молдове полноценный пенсионный стаж будет учитываться только у тех, у кого размер зарплаты равен или превышает минимальную зарплату 5500 леев, пишет ТГ-канал Glossa.
Если зарплата меньше, например, человек работает неполный рабочий день, то и в учет стажа берется не год, а 6 или 8 месяцев, в зависимости от зарплаты.
И чтобы накопить полный стаж 34 года для выхода на пенсию, придется работать дольше.
Напомним, что с 1 июля женщины будут выходить на пенсию в 61 год и 6 месяцев, на полгода позже.
Если стаж меньше 34 лет, выплачивается неполная пенсия — в зависимости от количества отработанных лет.
А при стаже менее 15 лет человек получает не пенсию, а пособие по старости — 50% от минимальной пенсии.
Также есть возможность уйти на пенсию раньше:
- женщинам — при 37 годах стажа;
- мужчинам — при 39 годах стажа.
Напомним, с 1 апреля (после индексации на 10%) минимальная пенсия граждан при полном стаже составляет 3055 леев.
При этом с 1 мая получают пенсию минимум в 3300 леев те, кто отработал не менее 40 лет.