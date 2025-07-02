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Новое в начисление пенсий в Молдове: Как теперь будет учитываться трудовой стаж и что делать, чтобы не получать мизерное пособие — полный перечень советов

Полноценный пенсионный стаж будет учитываться только у тех, у кого размер зарплаты равен или превышает минимальную зарплату 5500 леев.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове полноценный пенсионный стаж будет учитываться только у тех, у кого размер зарплаты равен или превышает минимальную зарплату 5500 леев, пишет ТГ-канал Glossa.

Если зарплата меньше, например, человек работает неполный рабочий день, то и в учет стажа берется не год, а 6 или 8 месяцев, в зависимости от зарплаты.

И чтобы накопить полный стаж 34 года для выхода на пенсию, придется работать дольше.

Напомним, что с 1 июля женщины будут выходить на пенсию в 61 год и 6 месяцев, на полгода позже.

Если стаж меньше 34 лет, выплачивается неполная пенсия — в зависимости от количества отработанных лет.

А при стаже менее 15 лет человек получает не пенсию, а пособие по старости — 50% от минимальной пенсии.

‍ Также есть возможность уйти на пенсию раньше:

  • женщинам — при 37 годах стажа;
  • мужчинам — при 39 годах стажа.

Напомним, с 1 апреля (после индексации на 10%) минимальная пенсия граждан при полном стаже составляет 3055 леев.

При этом с 1 мая получают пенсию минимум в 3300 леев те, кто отработал не менее 40 лет.