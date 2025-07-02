Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске назвали МРОТ, который хотят

Горожане считают, что МРОТ в регионе должен составлять 52,7 тысячи рублей.

Источник: Аргументы и факты

Одно из крупнейших рекрутинговых агентств страны провело исследование среди жителей Иркутска о размере минимальной оплаты труда. По данным опроса, проведённого в июне 2025 года, горожане считают, что МРОТ в регионе должен составлять 52,7 тысячи рублей. Этот показатель немного снизился по сравнению с январём текущего года, но остаётся выше уровня сентября 2024 года (52,2 тысячи рублей).

Фактический минимальный размер оплаты труда в Иркутской области с 2025 года установлен на уровне 22,4 тысячи рублей. С учётом районных коэффициентов, которые применяются во всех муниципалитетах, реальный МРОТ для работников региона варьируется от 29,2 до 38,1 тысячи рублей в зависимости от территории.

Аналогичные исследования проводились в других крупных городах России. В Иркутске ожидания населения относительно минимальной зарплаты оказались выше фактических показателей более чем в два раза. Данные получены в ходе опроса экономически активных жителей города.