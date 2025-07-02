В Иркутске назвали МРОТ, который хотят

Одно из крупнейших рекрутинговых агентств страны провело исследование среди жителей Иркутска о размере минимальной оплаты труда. По данным опроса, проведённого в июне 2025 года, горожане считают, что МРОТ в регионе должен составлять 52,7 тысячи рублей. Этот показатель немного снизился по сравнению с январём текущего года, но остаётся выше уровня сентября 2024 года (52,2 тысячи рублей).